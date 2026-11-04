Tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm, gắn với phương án giao biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu về vị trí việc làm thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban, sở, ngành, đoàn thể và tương đương cấp tỉnh.

Hội nghị nhằm thống nhất quy trình, nghiệp vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc kê khai, rà soát, tổng hợp vị trí việc làm trên hệ thống trực tuyến. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác đánh giá nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án giao biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2027 - 2031.

Các đại biểu tỉnh Lào Cai tham dự hội nghị tập huấn.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm gồm 8 bước với 9 biểu nghiệp vụ. Nội dung tập huấn bao gồm các thao tác từ đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền sử dụng đến nhập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra, xác nhận dữ liệu và tổng hợp báo cáo.

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn việc rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và từng vị trí việc làm; kế thừa dữ liệu từ các biểu mẫu hiện có, kiểm tra tính chính xác, đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn. Đồng thời, làm rõ sự khác biệt giữa nhu cầu nhân lực được xác định trên cơ sở vị trí việc làm với chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Lào Cai.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được hướng dẫn thực hành kê khai trên bộ dữ liệu mẫu, theo dõi tiến độ triển khai và thực hiện chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện Kết luận số 107 của Bộ Chính trị trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo.

Trong quá trình tập huấn, các chuyên gia của Tập đoàn Viettel và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật và nghiệp vụ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai việc kê khai, rà soát, tổng hợp vị trí việc làm bảo đảm đúng, đủ, thống nhất, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện phải xác định rõ vị trí việc làm làm căn cứ tính toán nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế; không hợp thức hóa hiện trạng, không đồng nhất vị trí việc làm với số lượng người hiện có và chỉ tiêu biên chế được giao.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc rà soát phải bảo đảm thực chất, kế thừa những nội dung còn phù hợp, kịp thời điều chỉnh hoặc loại bỏ những vị trí không còn đáp ứng yêu cầu, đồng thời bổ sung vị trí mới khi thực sự phát sinh nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm việc bố trí, sử dụng biên chế khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.