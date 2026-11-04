Tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm

Tại Điện Biên, hội nghị được kết nối trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh và 45 xã, phường, với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác vị trí việc làm.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Điện Biên.

Thông tin về kết quả bước đầu triển khai kê khai, tổng hợp vị trí việc làm, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đến ngày 29/10 có 34/34 tỉnh, thành ủy và 60/60 cơ quan, đơn vị, đảng bộ trực thuộc Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và ban hành kế hoạch triển khai. Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp nhận hồ sơ của 34/34 tỉnh, thành phố và 60 đầu mối Trung ương; bước đầu nhận diện 139 lượt nhóm nhiệm vụ tương đồng, tập hợp 5.329 tên vị trí việc làm. Các bộ, ngành rà soát 5.104 văn bản liên quan, bóc tách 33.864 quy định giao nhiệm vụ thành 48.446 công việc, sản phẩm. Các địa phương rà soát 17 lĩnh vực với 3.435 nhiệm vụ, phân thành 32.191 công việc, sản phẩm.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương đến cơ sở.

Tại hội nghị, đại biểu nghe giới thiệu tổng quan về Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và quy trình sử dụng. Trong đó, tập trung hướng dẫn các thao tác đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền người dùng; nhập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận và tổng hợp báo cáo; theo dõi tiến độ, khai thác kết quả và bảo đảm an toàn thông tin.

Đại biểu được hướng dẫn kê khai, đưa dữ liệu từ các biểu mẫu hiện có lên Cổng; rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm; hướng dẫn liên kết, đối chiếu dữ liệu giữa các biểu nghiệp vụ A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2; kiểm tra tính chính xác của dữ liệu, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế được giao.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, hội nghị tổ chức thao tác mẫu, báo cáo điển hình trên Cổng kiểm thử; hướng dẫn triển khai chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trên hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm trong triển khai kê khai vị trí việc làm; bảo đảm việc rà soát, cập nhật dữ liệu được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng thực tế. Đồng chí nhấn mạnh cần thống nhất cách làm, bảo đảm tiến độ và chất lượng thông tin trên hệ thống, làm cơ sở đánh giá, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.