Nhà báo Nguyễn Thị Lâm Anh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, chủ trì lớp tập huấn. Tham gia giảng dạy có TS, Nhà báo Lê Minh Tấn, Trưởng ngành Quan hệ công chúng sau đại học, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh.

Lớp tập huấn thu hút hơn 60 biên tập viên, phóng viên của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau cùng đội ngũ cộng tác viên đến từ các sở, ngành, xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn sử dụng AI trong biên tập và xuất bản tác phẩm báo chí.

Trong 2 ngày, lớp tập huấn kết hợp thuyết trình, trao đổi, vấn đáp và thực hành, tập trung vào các nội dung về ứng dụng AI trong hoạt động báo chí và sản xuất tác phẩm đa nền tảng.

Các học viên được hướng dẫn quy trình 4 bước kiểm chứng thông tin, phương pháp phát hiện tin giả và nội dung thao túng do AI tạo ra; kỹ năng xây dựng câu lệnh để làm việc với AI; sử dụng các công cụ AI hỗ trợ tìm kiếm tin tức, viết bài, phân tích dữ liệu, tóm tắt nội dung, xây dựng kịch bản phát thanh, truyền hình và lập kế hoạch truyền thông số.

Nhà báo Nguyễn Thị Lâm Anh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, trao đổi với đội ngũ cộng tác viên về những yêu cầu đối với tác phẩm báo chí và việc ứng dụng AI trong hoạt động báo chí hiện nay.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, AI đang góp phần đổi mới phương thức sản xuất nội dung và tiếp cận công chúng của các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về kiểm chứng thông tin, bản quyền, bảo mật dữ liệu và trách nhiệm nghề nghiệp.

TS, Nhà báo Lê Minh Tấn, Trưởng ngành Quan hệ công chúng sau đại học, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh, trình bày tổng quan về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí.

Thông qua lớp tập huấn, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên trên địa bàn tỉnh có thêm kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI vào quá trình biên tập, sản xuất và xuất bản tác phẩm báo chí đa nền tảng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nội dung, hiệu quả thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động báo chí./.