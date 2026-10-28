Tập huấn số hóa hồ sơ điện tử và ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm sát

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-VKSTC của VKSND tối cao, Kế hoạch số 53/KH-VKSHY của VKSND tỉnh Hưng Yên và Kế hoạch số 391/KH-VKS-KV7 của đơn vị về triển khai xây dựng Hồ sơ kiểm sát án hình sự điện tử trên nền tảng Quản lý án hình sự (QLAHS), VKSND khu vực 7, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên toàn đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Vũ Trang - Viện trưởng VKSND khu vực 7 nhấn mạnh việc chuyển đổi từ phương thức quản lý hồ sơ giấy truyền thống sang môi trường số là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Việc khai thác thành thạo các ứng dụng số không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu sai sót mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để vận hành đồng bộ trên nền tảng số toàn quốc, hướng tới mục tiêu dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Với phương châm “Nghiêm túc - Thiết thực - Lấy thực hành làm trọng tâm”, Hội nghị đã tập trung truyền đạt và hướng dẫn 2 chuyên đề chuyển đổi số cốt lõi:

- Số hóa, quản lý và trình chiếu hồ sơ kiểm sát điện tử: Toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên được hướng dẫn quy trình tạo lập, chuyển đổi dữ liệu hồ sơ vụ án sang dạng điện tử, tích hợp và quản lý trên phân hệ "Hồ sơ điện tử" của nền tảng quản lý án hình sự bảo đảm thống nhất tuyệt đối với hồ sơ gốc. Bên cạnh đó, công chức làm công tác văn thư được hướng dẫn chi tiết quy trình đóng dấu số bằng USB Token tổ chức theo đúng quy định về an toàn thông tin.

Đặc biệt, cán bộ, Kiểm sát viên còn được trang bị kỹ năng khai thác phần mềm chuyên dụng để phóng to, đánh dấu chứng cứ trọng tâm phục vụ công tác báo cáo án và tranh tụng tại phiên tòa, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và bí mật công tác.

- Ứng dụng công nghệ và AI trong xây dựng báo cáo án:Nhằm đổi mới phương pháp báo cáo án truyền thống đối với các vụ án hình sự phức tạp, đông bị can hoặc có chứng cứ mâu thuẫn, báo cáo viên đã hướng dẫn phương pháp khai thác công cụ AI hỗ trợ lập sơ đồ tư duy liên kết và xây dựng video clip báo cáo.

Một báo cáo án bằng video clip chuẩn được xây dựng qua các bước từ lập kịch bản, chọn tư liệu số hóa, tóm tắt chuỗi hành vi phạm tội đến tạo giọng đọc tự động và biên tập xuất video. Phương pháp mới này giúp việc truyền tải diễn biến vụ án, hệ thống chứng cứ và đề xuất hướng giải quyết trở nên trực quan, sinh động và chính xác.

Ngay sau phần lý thuyết, Hội nghị dành phần lớn thời lượng cho cán bộ, Kiểm sát viên trực tiếp thực hành trên máy tính với bộ dữ liệu thực tế và hồ sơ án đang thụ lý giải quyết. Dưới sự hỗ trợ của Tổ chuyển đổi số, các cán bộ, Kiểm sát viên đã từng bước thao tác từ khởi tạo, xử lý dữ liệu, đồng bộ lên hệ thống cho đến đóng dấu số và tập làm báo cáo án. Các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình thao tác cũng được giải đáp, tháo gỡ kịp thời ngay tại chỗ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Viện trưởng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của tập thể cán bộ, Kiểm sát viên cũng như sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức. Hội nghị tập huấn là tiền đề quan trọng giúp VKSND khu vực 7 nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sẵn sàng vận hành hiệu quả trên môi trường số, góp phần xây dựng Ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng hiện đại và chuyên nghiệp.