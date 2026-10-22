Tập huấn, quán triệt xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình triển khai và những nội dung trọng tâm tại các văn bản kết luận, chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị; các quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị; hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm tại một số cơ quan, địa phương; làm rõ những vấn đề đặt ra trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực và giao biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh các yêu cầu trong tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm được tiến hành nghiêm túc, khoa học, đồng bộ, thống nhất, làm cơ sở xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nắm vững quan điểm, nguyên tắc, quy trình và phương pháp triển khai, từ đó, tổ chức rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.