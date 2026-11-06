Tập huấn quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hội nghị tập huấn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026.

Tham gia tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi 7 chuyên đề gồm: Tổng quan về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương; Quản lý nhà nước và phát triển tài sản trí tuệ; Quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương; Tổng quan Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo; định hướng, mục tiêu và yêu cầu đặt ra đối với tỉnh Sơn La; Mô hình không gian đổi mới sáng tạo cộng đồng ở xã, phường; Hướng dẫn khảo sát nhu cầu, lựa chọn đối tượng phục vụ và xác định mô hình phù hợp theo đặc thù từng địa bàn; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch của UBND cấp xã, kế hoạch phối hợp của sở, ngành để triển khai nhiệm vụ; Tổ chức hoạt động của không gian đổi mới sáng tạo cộng đồng.

Các học viên tham gia hội nghị tập huấn.

Thông qua tập huấn nhằm cập nhật kiến thức về định hướng và các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.