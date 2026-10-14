Tập huấn phương pháp rà soát hộ nghèo năm 2026 cho 4 xã phía nam thành phố

Hướng dẫn, trao đổi các nội dung tại chương trình tập huấn. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kinh tế phụ trách công tác giảm nghèo; trưởng thôn và trưởng ban công tác Mặt trận các thôn thuộc 4 xã: Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc và Lộc An được chia sẻ, phổ biến nhiều nội dung. Nổi bật là các quy định liên quan đến đối tượng rà soát, thành viên hộ gia đình, tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; các nhóm hộ nghèo thuộc diện chính sách đặc thù như: hộ nghèo không có khả năng lao động, hộ nghèo thuộc diện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Chương trình còn tập trung hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm và thường xuyên trong năm; cách sử dụng biểu mẫu rà soát, tổng hợp, báo cáo; thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực giảm nghèo và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Ngoài ra, đơn vị tập huấn cũng hướng dẫn đối soát, xác minh, làm sạch dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 để cập nhật đồng bộ với Cơ sở dữ liệu hộ nghèo toàn quốc.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo và đại diện các thôn được củng cố kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, góp phần triển khai công tác rà soát đúng quy trình, đúng đối tượng, bảo đảm thông tin chính xác, làm cơ sở thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Huế.