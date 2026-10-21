Tập huấn phương pháp nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Hội nghị tập huấn về phương pháp nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau năm 2026

Toàn tỉnh hiện có 143 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đang hoạt động hiệu quả, tạo cơ hội để các thành viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, nâng cao đời sống tinh thần. Qua đó, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 1/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2035; tìm hiểu nội dung về già hóa nhanh ở Việt Nam - cơ hội và thách thức - kinh tế bạc; hướng dẫn thành lập CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; giới thiệu mô hình, nguyên tắc hoạt động, quản lý CLB và cách tiến hành truyền thông trong mỗi buổi sinh hoạt. Các đại biểu cũng thảo luận về những vấn đề đặt ra tại địa phương trong việc nhân rộng và duy trì chất lượng hoạt động của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Qua lớp tập huấn, cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp có thêm kiến thức về vận động thành lập, tổ chức ra mắt, quản lý và vận hành hiệu quả các CLB mới, duy trì chất lượng hoạt động của các CLB đã được thành lập.