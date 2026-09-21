Tập huấn phục hồi chức năng cuộc sống cho cán bộ y tế
Ngày 21/9, tại phường Đồng Hới, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Trị khai mạc khóa tập huấn phục hồi chức năng cuộc sống cho cán bộ y tế. Chương trình thuộc Dự án “Đào tạo phục hồi chức năng và tặng thiết bị sinh hoạt tại Việt Nam năm 2026”, do Quỹ Phúc lợi Xã hội EDEN (Đài Loan) tài trợ.
Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 21-23/9, với sự tham gia của hơn 40 học viên đến từ Sở Y tế, một số bệnh viện và các trạm y tế trên địa bàn. Trong 3 ngày, các học viên cùng các chuyên gia tìm hiểu những kiến thức nền tảng, thực hành và trao đổi về các kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật trong sinh hoạt và di chuyển hằng ngày.
Chương trình còn hướng dẫn học viên tự làm, cải tiến các dụng cụ hỗ trợ với những vật liệu và giải pháp phù hợp; đồng thời tìm hiểu cách đánh giá và cải tạo môi trường sống theo hướng an toàn, không rào cản và chi phí thấp.
Thông qua các bài thực hành, phân tích tình huống và thảo luận nhóm, khóa tập huấn hướng đến việc giúp cán bộ y tế vận dụng kiến thức vào thực tiễn cung cấp dịch vụ, lấy nhu cầu và khả năng tham gia các hoạt động hằng ngày của người khuyết tật làm trọng tâm; từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, khả năng tự lập và hòa nhập xã hội của người khuyết tật.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/suc-khoe/202609/nang-cao-nang-luc-cong-tac-phuc-hoi-chuc-nang-cho-nguoi-khuyet-tat-69f0013/