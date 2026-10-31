Tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá cho giáo viên

40 giáo viên đến từ các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô được giảng viên cung cấp kiến thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; tư vấn cai nghiện thuốc lá cho học sinh và phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến việc xây dựng trường học không khói thuốc. Đây là những nội dung thiết thực, giúp đội ngũ giáo viên nâng cao nhận thức, đồng thời có thêm kỹ năng lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức, các học viên còn tích cực trao đổi, thảo luận về tình hình sử dụng thuốc lá, những khó khăn trong công tác tuyên truyền và các biện pháp, hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về những nguy cơ đối với sức khỏe do thuốc lá gây ra, đồng thời vận động người hút thuốc tại địa phương hạn chế và tiến tới từ bỏ việc sử dụng thuốc lá.

Thông qua lớp tập huấn, giáo viên được củng cố kiến thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; quyền, nghĩa vụ của công dân cũng như các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật PCTHTL. Đặc biệt, các học viên hiểu rõ hơn ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc trong trường học, từng bước hình thành ý thức PCTHTL, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và không khói thuốc.