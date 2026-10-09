Tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá cho mạng lưới cộng tác viên

Ngày 9-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của thuốc lá cho mạng lưới cộng tác viên trên địa bàn tỉnh năm 2026. Có 50 cộng tác viên đến từ các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham gia chương trình tập huấn.

Tại chương trình, các học viên được cập nhật tình hình sử dụng thuốc lá trên thế giới và tại Việt Nam; tìm hiểu tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; thông tin về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Quang cảnh chương trình tập huấn.

Bên cạnh đó, các học viên được phổ biến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá theo Nghị định số 90/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; quy định về quảng cáo, khuyến mại, tài trợ thuốc lá; lợi ích và tiêu chí xây dựng môi trường làm việc, trường học, bệnh viện không khói thuốc lá…

Cùng với đó, các học viên được thực hành triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị…

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu, trong đó có khoảng 1,6 triệu người tử vong do phơi nhiễm với khói thuốc thụ động. Tại Việt Nam, theo ước tính từ nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu, mỗi năm có hơn 84.500 ca tử vong do hút thuốc lá chủ động và khoảng 18.800 ca tử vong do hút thuốc thụ động.