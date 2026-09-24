Tập huấn phòng, chống ma túy cho gần 200 cán bộ Công đoàn

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh truyền đạt các nội dung trọng tâm gồm: Cập nhật tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn; phương pháp nhận diện các loại ma túy thế hệ mới, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, sản phẩm trá hình; kỹ năng tư vấn, xử lý tình huống phát sinh liên quan đến ma túy tại doanh nghiệp. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý và công nhân lao động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Thực hiện Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy” năm 2026, trong tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho 250 đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty cổ phần TNHH Furniture Việt Nam (xã Thái Hòa) và Tổng Công ty May Tuyên Quang LGG – Chi nhánh Thái Sơn (xã Thái Sơn).

Thông qua chuỗi hoạt động tuyên truyền, tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng môi trường làm việc an toàn, không ma túy, giữ vững an ninh trật tự tại các doanh nghiệp và địa phương.