Tập huấn phòng, chống khủng bố, ứng phó hiệu quả với mọi tình huống

Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác PCKB; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh và các cơ quan, đơn vị của các phường: Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu xem phim tư liệu chuyên đề "Công tác PCKB và những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia giai đoạn 2021 - 2026"; nghe quán triệt các nội dung trọng tâm về pháp luật quốc tế và Việt Nam về PCKB, công tác PCKB, tài trợ khủng bố hiện nay; phân tích, sử dụng thông tin tình báo tài chính trong công tác phòng, chống tài trợ khủng bố; đánh giá rủi ro về tài trợ khủng bố; giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ PCKB tại cơ sở.

Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực thực tiễn cho lực lượng làm công tác PCKB từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, củng cố cơ chế phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.