Tập huấn phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cho 42 hộ chăn nuôi xã Đông Khê
Ngày 29/10, Chi cục Chăn nuôi tỉnh tổ chức tập huấn phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cho 42 học viên là các hộ chăn nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi và người trực tiếp chăm sóc vật nuôi trên địa bàn xã Đông Khê.
Các học viên được phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi; cách nhận biết dấu hiệu nghi mắc bệnh và thông báo kịp thời khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường; các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đồng thời, các hộ chăn nuôi được hướng dẫn thực hành tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
Thông qua tập huấn, các hộ chăn nuôi nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại kinh tế, hướng tới phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững tại địa phương.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tap-huan-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-cho-42-ho-chan-nuoi-xa-dong-khe-3193886.html