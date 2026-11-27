Chiều 27-11, tại xã Thuận Bắc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và quyền trẻ em tỉnh tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về công tác tiếp nhận thông tin can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại năm 2026. Tham dự lớp tập huấn có gần 90 học viên là cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt, chi hội trưởng phụ nữ, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng và cán bộ phụ trách công tác gia đình, trẻ em trên địa bàn 2 xã Thuận Bắc và Công Hải.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về thực trạng, các hình thức bạo lực, xâm hại trẻ em; dấu hiệu nhận biết trẻ em bị bạo lực, xâm hại; các quy định của pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ trẻ em. Đồng thời, học viên được hướng dẫn các kỹ năng phát hiện, tiếp nhận thông tin, quy trình xử lý, đánh giá mức độ nguy cơ; các biện pháp can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại và công tác phối hợp liên ngành trong quá trình xử lý vụ việc.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận và xử lý các tình huống thực tế; hướng dẫn lập hồ sơ, báo cáo và theo dõi sau can thiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em tại địa phương.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ và lực lượng làm công tác bảo vệ trẻ em tại cơ sở. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, chính quyền và cộng đồng trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo đảm quyền trẻ em và tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện.