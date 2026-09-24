Tập huấn phổ biến chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp và quy định về khuyến nông

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập trung cập nhật những chủ trương, cơ chế hỗ trợ mới, giúp cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp ở cơ sở nắm chắc nội dung các nghị quyết, đề án của tỉnh, từ đó vận dụng phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Thực hiện Đề án số 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện giai đoạn 2025 - 2030; Nghị quyết số 48 về phát triển dược liệu chiến lược tỉnh Lào Cai đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Nghị quyết số 21, 24 về các cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, dược liệu; từ đầu năm đến nay, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Nhiều vùng hàng hóa được mở rộng, như dâu, chè, cây ăn quả, chuối, dứa…; chăn nuôi đạt mức tăng 4,93% so với cùng kỳ, tỉnh đặt mục tiêu cả năm đạt 5,1%.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Đối với lĩnh vực khuyến nông, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 268 về khuyến nông; Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư số 60 quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 737 về quy chế phối hợp công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh, cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Đến nay, các xã đã kiện toàn trung tâm dịch vụ tổng hợp, thành lập hơn 50 tổ khuyến nông cộng đồng và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động. Hệ thống này từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ sản xuất ngay từ cơ sở, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, tiến bộ kỹ thuật và các cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Giảng viên truyền đạt các nội dung tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề, trong đó tập trung vào các quy định của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường về lĩnh vực nông nghiệp; những nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông.

Thông qua các chuyên đề và trao đổi trực tiếp, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết, chính sách tại cơ sở được giải đáp, giúp cán bộ nắm rõ hơn trình tự, nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn người dân, bảo đảm các chính sách hỗ trợ sản xuất được đưa đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả.

Đại biểu nghiên cứu các chuyên đề tại hội nghị.

Việc cập nhật quy định, củng cố năng lực cho lực lượng khuyến nông cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chuyển giao kỹ thuật, tư vấn sản xuất, hỗ trợ các địa phương phát triển vùng hàng hóa, từng bước xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.