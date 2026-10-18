Tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về luật sư và công chứng năm 2026

Tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về luật sư.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các quy định mới về tổ chức và hoạt động luật sư; quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; quy định về trợ giúp pháp lý và trách nhiệm của luật sư khi tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý; các quy định về phòng, chống rửa tiền liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư. Hội nghị cũng phân tích, nhận diện những tồn tại, thiếu sót, vi phạm thường gặp qua công tác kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực luật sư.

Đối với lĩnh vực công chứng, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật số 04/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; các quy định về phòng, chống rửa tiền liên quan đến hoạt động hành nghề công chứng và những vi phạm thường gặp trong lĩnh vực này; trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật và hành nghề trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo viên Sở Tư pháp phổ biến các chuyên đề tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật kịp thời những quy định pháp luật mới, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của luật sư, công chứng viên; hiểu rõ hơn trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của luật sư trong thực hiện trợ giúp pháp lý. Đồng thời, tạo diễn đàn để cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hành nghề và người hành nghề trao đổi chuyên môn, tổng hợp, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh.