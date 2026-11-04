Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho cán bộ y tế tỉnh Ninh Bình

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số và Trẻ em và hơn 600 cán bộ y tế, nhân viên y tế thuộc các lĩnh vực siêu âm, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức lớn đối với công tác dân số và sự phát triển bền vững của tỉnh. Theo số liệu báo cáo thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh ở mức cao với 124,7 trẻ trai/100 trẻ gái, cao hơn mức trung bình 104-106 trẻ trai/100 trẻ gái. Thực trạng này để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng về cơ cấu dân số, hôn nhân, gia đình và an ninh xã hội.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các chuyên đề trọng tâm về chủ trương, chính sách và quy định pháp luật về dân số, bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; quy định xử phạt vi phạm hành chính và trách nhiệm pháp lý liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; truyền thông thay đổi nhận thức và nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình truyền thông cơ sở về thay đổi tư tưởng “trọng nam khinh nữ”; kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý địa bàn, cách thức truyền thông hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức của người dân về bình đẳng giới.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ quản lý, y bác sĩ và nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập nâng cao nhận thức và trách nhiệm chấp hành pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; đề cao y đức và tuân thủ nghiêm đạo đức nghề nghiệp; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra và tổ chức thực hiện tại các cơ sở y tế. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, không phân biệt giới tính con cái.