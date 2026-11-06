Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 800 nhân viên y tế thôn, tổ dân phố của 57 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã được chuyên gia phổ biến chủ trương, chính sách và quy định pháp luật về dân số, bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; Quy định xử phạt vi phạm hành chính và trách nhiệm pháp lý liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; Truyền thông thay đổi nhận thức và nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

Lãnh đạo Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong đó, trọng tâm là nội dung Nghị định 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có các hành vi liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi như: Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn; Vi phạm các quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi; Vi phạm quy định về lựa chọn giới tính thai nhi; Hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính. Mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng; đồng thời áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung tương ứng với từng hành vi vi phạm theo quy định.

Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên y tế cơ sở; đồng thời trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh.