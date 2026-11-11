Tập huấn phát triển văn hóa, thể thao và du lịch gắn với công nghiệp văn hóa và phát triển kinh tế địa phương

Thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Thư, Giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn truyền đạt các chuyên đề cho học viên.

Đến dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham gia lớp tập huấn có gần 60 học viên là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường trên địa bàn.

Chương trình tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13-11-2026). Trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên sẽ được Thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Thư, Giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn cùng Ban Tổ chức truyền đạt và trao đổi 3 chuyên đề trọng tâm: Phát triển công nghiệp văn hóa và khai thác giá trị văn hóa địa phương; Phát triển thể thao cộng đồng và tổ chức sự kiện thể thao; Phát triển sản phẩm và điểm đến du lịch gắn với nguồn lực địa phương.

Quang cảnh khai giảng lớp tập huấn.

Theo Ban Tổ chức, chương trình tập huấn được thiết kế kết hợp hài hòa giữa lý luận thực tiễn, phân tích tình huống thực tế và thảo luận chuyên sâu, giúp các học viên có thể vận dụng ngay vào công tác quản lý, tham mưu tại cơ sở.