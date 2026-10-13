Tập huấn phát triển thương mại điện tử và ứng dụng AI cho doanh nghiệp, chủ thể OCOP

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước Hoàng Thúy Vũ phát biểu tại chương trình tập huấn. Ảnh: Hải Quân

Đây là một trong những hoạt động được tổ chức tại không gian đổi mới sáng tạo phường Bình Phước. Không gian này mới ra mắt từ ngày 10-10.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và công nghệ số (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương); lãnh đạo UBND phường Bình Phước và nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP của địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước Hoàng Thúy Vũ cho biết: Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Thông qua hội thảo, phường mong muốn các doanh nghiệp được tiếp cận thêm kiến thức, giải pháp và công cụ có thể vận dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường kết nối giữa chính quyền, hội doanh nghiệp trẻ của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Chuyên gia về thương mại điện tử Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và công nghệ số (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương) trình bày các nội dung tại chương trình tập huấn. Ảnh: Hải Quân

Trong khuôn khổ hội thảo, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và công nghệ số Nguyễn Hữu Tuấn đã trình bày, trao đổi chuyên đề: “Phát triển thương mại điện tử và ứng dụng AI cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP”. Sau đó, các doanh nghiệp tham dự hội thảo trực tiếp thực hành ứng dụng AI vào sản phẩm và tình huống kinh doanh thực tế, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực, cải thiện hoạt động truyền thông và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.