Tập huấn phát triển mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm cho các hợp tác xã

Quang cảnh lớp tập huấn - Ảnh: M.L

Tại lớp tập huấn, đại biểu đến từ các HTX trên địa bàn tỉnh được nghe giảng viên trao đổi những kiến thức liên quan đến du lịch nông nghiệp; phát triển thương hiệu; phát triển các sản phẩm OCOP và chuỗi giá trị nông sản; phương thức chuẩn hóa sản phẩm…

Đặc biệt, các học viên sẽ được chia sẻ, phân tích về các ví dụ thực tế trong giới thiệu và bán trải nghiệm du lịch nông nghiệp. Từ đó, lên phương án phát triển sản phẩm du lịch ngay tại HTX.

Phát triển HTX nông nghiệp gắn với du lịch là hướng đi đáp ứng tốt các nguyên tắc phát triển bền vững, mang lại lợi ích xã hội, môi trường và kinh tế cho cả địa phương lẫn cá nhân tham gia.

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, thành viên HTX cả về kiến thức du lịch và kỹ năng tiêu thụ nông sản một cách hiệu quả, bền vững.