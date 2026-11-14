Tập huấn phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thanh niên và cộng đồng vì phát triển đô thị bền vững”, do Quỹ Fondation Botnar tài trợ. Tham gia tập huấn có 11 hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú (homestay), ẩm thực và trải nghiệm văn hóa đã đăng ký tham gia sáng kiến “Tam Thanh Footprints” (Dấu chân Tam Thanh) - ý tưởng đạt giải tại Cuộc thi sáng kiến du lịch cộng đồng 2026 tại Quảng Phú do UBND phường Quảng Phú phối hợp với UN-Habitat tổ chức trong năm nay.

Tại chương trình, các học viên được chuyên gia chia sẻ kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng chuyên nghiệp; xây dựng sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc địa phương; nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm cho du khách. Đặc biệt, chương trình chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải, phát triển du lịch có trách nhiệm, thân thiện với thiên nhiên.

Thông qua tập huấn, các hộ kinh doanh được trang bị kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng đón khách theo chuỗi sản phẩm du lịch Tam Thanh, đồng thời hướng đến xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng xanh, bền vững. Đây cũng là cơ sở để kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, từng bước đưa Tam Thanh trở thành điểm đến du lịch sinh thái thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc.