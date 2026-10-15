Tập huấn pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2026

Quang cảnh lớp tập huấn - Ảnh: K.H

Trong 2 ngày 15-16/10, các học viên sẽ được phổ biến Luật Xây dựng năm 2025 và các nghị định hướng dẫn về hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng, chi phí và hợp đồng xây dựng.

Nội dung tập trung vào những điểm mới của pháp luật; quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng; quản lý chi phí, chất lượng công trình và các quy định về cấp giấy phép, quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.

Các đại biểu tham dự tập huấn - Ảnh: K.H

Đối với lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, hội nghị hướng dẫn thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp xã trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; quy trình lập hồ sơ quy hoạch chung xã, hồ sơ điện tử, hồ sơ GIS và cập nhật dữ liệu quy hoạch trên hệ thống thông tin quốc gia về hoạt động xây dựng.

Bên cạnh việc phổ biến quy định pháp luật, hội nghị sẽ dành thời gian trao đổi, giải đáp những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn và các quy định của tỉnh liên quan đến hoạt động xây dựng, quy hoạch. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nắm rõ quy định, thẩm quyền và trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.