Tập huấn pháp luật về hoạt động tín dụng và quản lý thuế

Quang cảnh hội nghị tập huấn - Ảnh: K.H

Tại hội nghị, các học viên được nghe báo cáo viên của Bộ Tư pháp và cơ quan Thuế tỉnh truyền đạt 2 chuyên đề trọng tâm, gồm: Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và trình tự, thủ tục xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng; một số quy định pháp luật về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và hoạt động thương mại, đầu tư.

Các chuyên đề tập trung làm rõ quy định pháp luật về xác lập, quản lý hồ sơ tín dụng, giao kết hợp đồng bảo đảm, trình tự, thủ tục xử lý tài sản bảo đảm; đồng thời cập nhật những quy định về nghĩa vụ thuế, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan Thuế, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Các đại biểu tham dự tập huấn - Ảnh: K.H

Thông qua hội nghị nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân và doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm và quản lý thuế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.