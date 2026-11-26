Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tham dự có hơn 120 đại biểu thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 5, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh khu vực, cán bộ tư pháp cơ sở, công chức tư pháp - hộ tịch, trưởng xóm cùng người dân tại các xã, phường, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm dễ bị tổn thương và người dân ở địa bàn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu được báo cáo viên của Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước phổ biến những quy định pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện. Nội dung tập trung làm rõ việc sử dụng các biện pháp bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm để tiếp cận nguồn vốn vay hợp pháp, phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, cán bộ tư pháp cấp cơ sở, trưởng xóm và người có uy tín trong cộng đồng được nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật. Qua đó, hỗ trợ người dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và các quy định liên quan khi thực hiện giao dịch có sử dụng biện pháp bảo đảm, nhất là những hộ còn khó khăn về kinh tế, hạn chế trong tiếp cận thông tin pháp luật.

Bên cạnh nội dung phổ biến, hội nghị dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện các quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm; tập trung vào công tác quản lý nhà nước, trình tự thực hiện và khả năng tiếp cận thông tin của người dân tại địa phương.

Hoạt động tập huấn kết hợp khảo sát mức độ hiểu biết, nhu cầu và thực trạng tiếp cận pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Qua đó, tổng hợp những khó khăn, bất cập, kiến nghị từ cơ sở để phục vụ công tác triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.