Tập huấn PCCC cho các cơ sở có nguy cơ cháy cao

Ngày 1-11, UBND phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho khoảng 200 người là đại diện các cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu, hàn cắt kim loại, gia công, chế biến gỗ và may mặc trên địa bàn.

Công an hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân

Tại buổi tập huấn, các chủ cơ sở, người lao động được phổ biến những quy định pháp luật về PCCC và CNCH; kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; cách nhận diện nguy cơ cháy, nổ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong bảo đảm an toàn PCCC.

Tập huấn PCCC và CNCH cho người dân. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Công an phường Trung Mỹ Tây cũng hướng dẫn công tác tự kiểm tra, quản lý hồ sơ PCCC, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; khai báo dữ liệu quốc gia về PCCC và CNCH...

Dịp này, 200 người tham gia cũng được hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh; kỹ năng tổ chức chữa cháy, thoát nạn và cứu người.

Người dân được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN

UBND phường Trung Mỹ Tây cũng tiếp tục vận động các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ. Mỗi gia đình có ít nhất một bình chữa cháy xách tay và biết cách sử dụng. Ngoài ra, chủ động tháo dỡ lồng sắt, tạo lối thoát nạn thứ hai, góp phần bảo đảm an toàn PCCC trong khu dân cư.