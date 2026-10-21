Tập huấn nội soi đại tràng cơ bản trên mô hình cho đội ngũ bác sĩ

Ngày 21-10, Bệnh viện 22-12 phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình tập huấn nội soi đại tràng cơ bản trên mô hình cho bác sĩ chuyên khoa nội soi tiêu hóa của một số bệnh viện trong tỉnh.

Với sự hướng dẫn của các chuyên gia ở Bệnh viện K (Hà Nội), các bác sĩ được trực tiếp thực hành trên nhiều mô hình mô phỏng nội soi gồm: Điều khiển ống soi cơ bản; thực hành kỹ thuật luồn ống soi qua các cấu trúc giả lập của đại tràng, quan sát hình ảnh giải phẫu khi rút ống soi ra ngoài; nhận diện và ghi nhận hình ảnh các tổn thương giả lập…

Các học viên thực hành nội soi trên mô hình.

Thông qua các bài tập thực hành, học viên có cơ hội rèn luyện khả năng phối hợp thao tác, định hướng đầu ống soi và quan sát lòng đại tràng trong môi trường mô phỏng. Đây là nền tảng quan trọng trong quá trình đào tạo, giúp củng cố kỹ năng trước khi ứng dụng vào thực hành lâm sàng theo quy định chuyên môn.

Chương trình đào tạo thực hành góp phần cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển năng lực chuyên môn trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa cho đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện 22-12 nói riêng và các cơ sở y tế ở tỉnh nói chung.