Tập huấn nhận thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin

Tại tỉnh, hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Tỉnh ủy, các điểm cầu Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Các đại biểu được tập huấn về chuyển đổi số, xu thế chuyển đổi số và yêu cầu thực tiễn trong khu vực công và cơ quan Đảng; bản chất chuyển đổi số và định hướng chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng; định hướng chuyển đổi số quốc gia và yêu cầu đối với các cơ quan Đảng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công tác tham mưu, tổng hợp và xử lý văn bản; kỹ năng an toàn thông tin cho người sử dụng và trách nhiệm của người sử dụng trong các cơ quan Đảng; nhận diện các nguy cơ mất an toàn thông tin trong quá trình xử lý công việc; sử dụng an toàn các hệ thống thông tin và thiết bị trong công việc; quy định, trách nhiệm của người sử dụng và xử lý sự cố an toàn thông tin...

Thông qua tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của các cơ quan Đảng; nâng cao ý thức bảo vệ thông tin, dữ liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.