Tập huấn Nguyên tắc Mendez về lấy lời khai trong hoạt động điều tra

Tham dự khóa tập huấn có bà Francesca Nardini, Phó Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam; Đại tá Phạm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; các đại biểu đại diện Đại sứ quán Thụy Sĩ, Na Uy và Hà Lan.

Khóa tập huấn còn có sự tham dự của các giảng viên, cán bộ đến từ các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu trong lực lượng CAND, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; các cơ sở đào tạo luật cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Các đại biểu lắng nghe giới thiệu những nội dung của Nguyên tắc Mendez.

Việt Nam là thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn từ ngày 7/3/2015. Với vai trò cơ quan đầu mối, Bộ Công an đã và đang triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo Công ước. Cuối năm 2024, với sự hỗ trợ của UNDP, Bộ Công an đã tổ chức đoàn công tác làm việc với một số cơ quan của Liên hợp quốc tại Thụy Sĩ, trong đó có Chủ tịch Ủy ban chống tra tấn. Tại các cuộc trao đổi, Nguyên tắc Mendez về lấy lời khai hiệu quả trong điều tra và thu thập thông tin được đề cập như một tài liệu tham khảo quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng lấy lời khai...

Cách tiếp cận của Nguyên tắc Mendez nhấn mạnh việc thu thập thông tin chính xác, định hướng hoạt động lấy lời khai dựa trên cơ sở khoa học, tính hợp pháp và sự tôn trọng quyền con người, giúp giảm thiểu tối đa các biện pháp cưỡng ép hoặc đối xử không phù hợp.

Khóa tập huấn đã giới thiệu những nội dung cốt lõi của Nguyên tắc Mendez phù hợp với thực tiễn pháp luật Việt Nam. Đồng thời xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên nguồn có đủ năng lực, kỹ năng để tiếp tục tập huấn tại công an các đơn vị, địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, góp phần thực hiện hiệu quả Công ước chống tra tấn.