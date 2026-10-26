Tập huấn “Người bản số” năm 2026 cho gần 60 học viên ba xã Tân Lĩnh, Phúc Lợi, Bảo Ái

Trong 2 ngày (26 - 27/10), các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số; sử dụng thiết bị số, Internet; khai thác dịch vụ công trực tuyến và thanh toán số.

Quang cảnh lớp tập huấn “Người bản số” năm 2026 tại xã Phúc Lợi.

Lớp tập huấn cũng hướng dẫn ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục; sử dụng trí tuệ nhân tạo AI an toàn, có kiểm chứng; kỹ năng truyền thông, hướng dẫn cộng đồng và khai thác chuyên trang, ứng dụng điện tử “Người bản số Lào Cai”.

Thông qua lớp tập huấn, lực lượng “Người bản số” được nâng cao năng lực số, phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, từng bước đưa công nghệ số vào đời sống, sản xuất, kinh doanh, hướng tới xây dựng cộng đồng số thiết thực, hiệu quả.