Tập huấn nghiệp vụ và chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội năm 2026

Khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2026

Tham gia lớp tập huấn, các cán bộ Đoàn, Hội cơ sở được truyền đạt các chuyên đề về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đoàn viên trên hệ thống phần mềm chuyên ngành và ứng dụng Thanh niên Việt Nam; thực hành các thao tác nghiệp vụ, xử lý dữ liệu số; cập nhật kỹ năng tổ chức hoạt động phong trào, phương pháp thu hút, tập hợp thanh niên; nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Đợt tập huấn nhằm trang bị, chuẩn hóa và nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành xã hội, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Đây cũng là dịp để cán bộ Đoàn, Hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, trao đổi kinh nghiệm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên.