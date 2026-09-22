Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 260 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành cùng 260 đại biểu thuộc các Ban Xây dựng Đảng, các tuyên truyền viên cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên thuộc Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông tin, trao đổi những nội dung trọng tâm về: Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Qua đó, góp phần cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở nắm vững các quy định mới, chủ động lựa chọn phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Đồng thời, nâng cao năng lực truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khả năng giải thích, hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội và đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tham dự hội nghị.

Sau hội nghị, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng sự đồng thuận và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ sở.