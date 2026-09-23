Tập huấn nghiệp vụ tư vấn hướng nghiệp cho giáo viên xã Minh Châu

Xã Minh Châu tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hướng nghiệp. Ảnh: CTV

Chiều 23-9, UBND xã Minh Châu phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn hướng nghiệp dành cho đội ngũ giáo viên khối trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn xã. Hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp tư vấn giúp nâng cao chất lượng công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh địa phương.

Tại buổi tập huấn, các giáo viên đã chia sẻ về thực trạng và khó khăn trong công tác hướng nghiệp hiện nay. Thực tế cho thấy, hoạt động tư vấn hướng nghiệp ở các nhà trường vẫn còn một số hạn chế như: Thiếu tính liên tục và chưa cá nhân hóa tới từng học sinh; đa số giáo viên phụ trách còn hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; bên cạnh đó, nhiều phụ huynh vẫn thiếu kiến thức cần thiết để đồng hành cùng con trẻ.

Từ những vướng mắc trên, chương trình nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao năng lực và từng bước chuẩn hóa đội ngũ tư vấn hướng nghiệp học đường.

Nội dung của buổi bồi dưỡng tập trung vào việc định hướng những con đường học tập cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Ảnh: CTV

Nội dung của buổi bồi dưỡng tập trung vào việc định hướng những con đường học tập cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Giáo viên được tiếp cận các giải pháp đa dạng như: Tiếp tục học lên trung học phổ thông, học giáo dục thường xuyên, học trung cấp nghề, cao đẳng hoặc các loại hình đào tạo phù hợp khác.

Chương trình cũng giúp giáo viên tiếp cận phương pháp tư vấn theo hướng giúp học sinh hiểu bản thân, khám phá nghề nghiệp phù hợp với tính cách, sở thích và năng lực, từ đó hình thành tư duy lựa chọn nghề, ngành học và môi trường học tập phù hợp.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: CTV

Thông qua chương trình bồi dưỡng, đội ngũ giáo viên được bổ sung kiến thức và kỹ năng cần thiết để nâng cao chất lượng tư vấn, hướng nghiệp, từ đó đồng hành cùng học sinh Minh Châu trong việc lựa chọn con đường học tập, nghề nghiệp phù hợp, chủ động định hướng tương lai.