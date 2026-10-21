Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư cho cán bộ cơ sở đợt 2/2026

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: TÂM ĐAN

Các học viên được nghiên cứu, trao đổi 4 chuyên đề gồm: nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn; quy trình giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh; quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn sử dụng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư và phần mềm báo cáo đơn thư của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời dành thời gian thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Phát biểu khai mạc, Chánh Thanh tra thành phố Tô Văn Hùng nhấn mạnh, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ cấp thiết, quyết định trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý và sự ổn định chính trị - xã hội.

Đặc biệt, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về công tác này. Do đó, hội nghị có ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở.