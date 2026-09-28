Tập huấn nghiệp vụ thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các văn bản của tỉnh gồm: Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; hướng dẫn thực hiện nội dung, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2026 - 2030 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định chi tiết tiêu chuẩn, xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Xóm, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu”; hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Qua hội nghị, các đại biểu được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, góp phần thống nhất cách thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh.