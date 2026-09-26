Tập huấn nghiệp vụ thư viện cơ sở năm 2026

Gần 100 đại biểu đã được Thư viện Đồng Nai tập huấn các chuyên đề về nghiệp vụ thư viện cơ sở, cung cấp những kiến thức liên quan đến việc thành lập thư viện công cộng cấp xã và các nguyên tắc hoạt động thư viện; nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động, dịch vụ thư viện dành cho thanh thiếu nhi; đồng thời hướng dẫn thiết kế, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, dịch vụ thư viện và phương pháp tiếp cận, phát triển kỹ năng đọc cho thanh thiếu nhi.

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ phụ trách thư viện cơ sở có thêm kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động đọc sách, phát triển văn hóa đọc, góp phần đưa thư viện trở thành không gian phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu và tiếp cận tri thức của nhân dân.