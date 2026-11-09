Ngày 9-11, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử trong toàn Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu cấp tỉnh, kết hợp trực tuyến tại 64 điểm cầu cấp xã.

Quang cảnh hội nghị tập huấn tại điểm cầu Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu những nội dung liên quan đến triển khai công tác thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử; hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ thu, nộp đảng phí, thực hành các thao tác trên hệ thống và sử dụng phần mềm họp không giấy của Trung ương. Các nội dung tập huấn tập trung làm rõ quy trình thực hiện, cách thức quản lý tài khoản, phân quyền và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.

Lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tham dự tập huấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Theo kế hoạch của Văn phòng Trung ương Đảng, toàn quốc sẽ triển khai đồng bộ 4 thủ tục hành chính trong Đảng từ ngày 1-12-2026. Vì vậy, hội nghị là dịp để các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, quy trình và kỹ thuật, bảo đảm việc triển khai được đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận và được báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tài khoản, phân quyền, thao tác nghiệp vụ, thu, nộp và đối chiếu đảng phí. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sẵn sàng triển khai các thủ tục hành chính trong Đảng theo lộ trình, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng.