Dự và triển khai hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông Lê Trung Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thống kê tại các sở, ban, ngành và 64 xã, phường trong tỉnh.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thống kê tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Đại biểu được bồi dưỡng, cập nhật những quy định mới về hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã và chỉ tiêu GRDP; chế độ báo cáo thống kê; phương pháp thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu chuyên ngành. Đồng thời, được hướng dẫn phương pháp tính và nguồn số liệu đầu vào để xác định giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Nội dung tập huấn tập trung vào phương pháp tính giá trị sản xuất một số ngành dịch vụ, chỉ tiêu GRDP và các chỉ tiêu thuộc hệ thống tài khoản quốc gia. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thống kê tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Trung ương Lê Trung Hiếu nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thống kê từ cơ sở; thực hiện đúng quy định, phương pháp chuyên môn, bảo đảm tính thống nhất trong thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu.

Phó Cục trưởng Cục Thống kê Trung ương đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức nghiệp vụ, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê, nhất là các chỉ tiêu phục vụ tính toán GRDP.

Phó Cục trưởng Cục Thống kê Trung ương Lê Trung Hiếu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường chủ động cập nhật, thực hiện nghiêm các quy định mới về công tác thống kê; xác định rõ trách nhiệm, đầu mối và nguồn số liệu trong thu thập, cung cấp, báo cáo thông tin, bảo đảm đúng quy định và thời hạn.

Đồng thời, các đơn vị cần tập trung nghiên cứu, nắm vững phương pháp tính, phạm vi và nguồn số liệu đầu vào của các chỉ tiêu giá trị sản xuất; đặc biệt là mối liên hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế cấp xã với GRDP cấp tỉnh, bảo đảm thống nhất phương pháp tổng hợp, tránh trùng lặp, cộng gộp cơ học làm ảnh hưởng đến chất lượng số liệu.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp, chia sẻ và chuẩn hoá dữ liệu giữa cơ quan thống kê với các sở, ngành và địa phương; bố trí công chức đầu mối, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm thông tin thống kê có căn cứ và sát thực tế.

Các đại biểu tập trung lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Cục trưởng Cục Thống kê Trung ương Lê Trung Hiếu.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ nắm vững quy định, phương pháp chuyên môn, nâng cao chất lượng thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.