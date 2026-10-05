Tập huấn nghiệp vụ quản lý, sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý, khai thác và cập nhật dữ liệu trên phần mềm, gồm: Đăng nhập, cấu hình kết nối và sử dụng các chức năng theo phân quyền; quản lý danh mục tổ chức đảng, cập nhật thông tin, mã số, loại hình và quan hệ trực thuộc của tổ chức đảng; quản lý, cập nhật, bổ sung, kiểm tra, khai thác hồ sơ đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng; lập, kiểm tra danh sách đảng viên làm thẻ và quản lý thông tin liên quan đến thẻ đảng viên; lập, kiểm tra danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng, khai thác thông tin phục vụ công tác Huy hiệu Đảng; tạo lập phiếu báo, cập nhật biến động đảng viên và các nội dung nghiệp vụ liên quan.

Đồng chí Lê Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn số hóa hồ sơ đảng viên, tải tệp hồ sơ đã ký số lên Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; phân loại đảng viên; cập nhật, khai thác các biểu báo cáo, thống kê và kiểm tra tính logic, đầy đủ của số liệu trước khi tổng hợp, báo cáo trên phần mềm. Học viên cũng được trao đổi, hướng dẫn về yêu cầu thiết bị, quản lý dữ liệu, bảo mật và an toàn hệ thống.

Thông qua tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm; thống nhất cách thức thao tác, cập nhật, kiểm tra và khai thác dữ liệu trong toàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý tổ chức đảng, đảng viên; bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ công tác tham mưu và các quy trình nghiệp vụ về tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quản lý tài khoản, thiết bị, dữ liệu và thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật, an ninh, an toàn hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng.