Sáng 25-11, tại phường Nha Trang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống ma túy cấp cơ sở năm 2026 cho hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã và lực lượng tham gia công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phổ biến các quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công tác phòng, chống ma túy của lực lượng cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.