Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh

Tại buổi tập huấn, các học viên được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật PCCC và CNCH, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC và CNCH; tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về PCCC. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng phương tiện chữa cháy.

Các học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định.

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn, rải vòi chữa cháy và triển khai hệ thống chữa cháy bằng nước.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và thành viên Đội PCCC và CNCH cơ sở; đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, góp phần chủ động phòng ngừa và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.