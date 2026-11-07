Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 200 cán bộ y - dược

Người lao động thực hành phương án phòng cháy, chữa cháy.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố đã tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ, các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên còn được tham gia thực hành, bồi dưỡng nghiệp vụ, trực tiếp tiếp cận và sử dụng các phương tiện chữa cháy, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu.

Thông qua hoạt động, Trường Đại học Y - Dược hướng đến nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng sẵn sàng ứng phó của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng con người, tài sản và môi trường học tập, làm việc trong nhà trường.