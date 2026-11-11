Tập huấn nghiệp vụ ngành khoa học quân sự toàn quân năm 2026

Ngày 11-11, tại tỉnh Khánh Hòa, Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Học viện Hải quân tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành khoa học quân sự cho các đơn vị trong toàn quân. Thiếu tướng Dương Minh Hải - Cục trưởng Cục Khoa học quân sự chủ trì.

Tham dự có Chuẩn Đô đốc, PGS.TS Ngô Thành Công - Giám đốc Học viện Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Chính ủy học viện; cùng 140 cán bộ làm công tác khoa học quân sự đến từ các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân đoàn, quân chủng, viện nghiên cứu, học viện, trường quân đội và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thiếu tướng Dương Minh Hải phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Dương Minh Hải thông báo một số thành tựu Cục Khoa học quân sự đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị cán bộ làm công tác khoa học quân sự cần chủ động cập nhật kiến thức chuyên ngành cùng các hướng dẫn, thông tư mới; làm chủ các công cụ số và nâng cao năng lực ứng dụng Big Data, trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực tiễn công tác, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ ngành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác khoa học quân sự trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 3 ngày tập huấn (từ ngày 11 đến 13-11), các đại biểu được cập nhật nhiều nội dung như: Điều lệ công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành khoa học quân sự và định hướng khai thác, sử dụng; tiêu chí thành lập, công nhận, quản lý, chính sách hỗ trợ nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm nghiên cứu chuyên sâu trong Bộ Quốc phòng; ứng dụng Big Data và AI hỗ trợ công tác khoa học quân sự... cùng một số chuyên đề quan trọng liên quan đến các luật, thông tư, quy định của Bộ Quốc phòng trên các mặt công tác của ngành.

Song song với tập huấn nghiệp vụ, các đại biểu được tham quan nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu của Học viện Hải quân; Trung tâm mô phỏng tác chiến của học viện và Trung tâm mô phỏng bay của Trường Sĩ quan Không quân.