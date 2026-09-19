Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tại TP.HCM

Những người tham dự tâp huấn gồm có đại diện Phòng Di sản Văn hóa, lãnh đạo, viên chức Bảo tàng Bình Dương cùng 59 cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội các xã, phường trên địa bàn TP.HCM và giảng viên Tiến sĩ Nguyễn Đức Tuấn (trường Đại học Văn hóa TP.HCM).

BTC và học viên dâng hương tại di tích Nhà tù Phú Lợi. Ảnh: Sở VHTT

BTC đã trang trọng làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan tại di tích trong khuôn khổ chương trình.

Tại buổi khai mạc, bà Văn Thị Thùy Trang – Giám đốc bảo tàng Bình Dương đã phát biểu TP.HCM là đô thị đặc biệt với 321 di tích đã xếp hạng (gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích cấp quốc gia và 218 di tích cấp thành phố), riêng khu vực Bình Dương có 66 di tích được xếp hạng (13 di tích cấp quốc gia, 53 di tích cấp tỉnh/thành phố) cùng hàng trăm công trình, địa điểm trong danh mục kiểm kê.

Theo bà Trang trong bối cảnh Luật Di sản văn hóa năm 2024 và Thông tư số 04/2025/TT-BVHTTDL chính thức có hiệu lực, song hành với việc thành phố triển khai luật phát triển đô thị, đợt tập huấn lần này mang tính cấp thiết nhằm chuẩn hóa toàn diện quy trình kiểm kê.

Giám đốc Bảo tàng Bình Dương, bà Văn Thị Thùy Trang phát biểu khai mạc. Ảnh: Sở VHTT

Bà Trang nhấn mạnh kết quả kiểm kê là cơ sở pháp lý bắt buộc để trình UBND TP.HCM phê duyệt danh mục quản lý di tích, tạo tiền đề ngăn chặn xâm hại và ưu tiên xếp hạng di tích trong thời gian tới, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với tốc độ phát triển đô thị hiện đại.

Chương trình tập huấn đã diễn ra trong 1 ngày với phương pháp kết hợp lý thuyết và thực hành mẫu kiểm kê tại di tích. Theo đó buổi sáng, các học viên sẽ được truyền dạy các quy định mới về nhận diện yếu tố gốc, phân loại di tích, phương pháp điền dã và chuẩn hóa hồ sơ. Buổi chiều, học viên được chia thành từng nhóm, trực tiếp khảo sát các hạng mục và điền các biểu mẫu phiếu kiểm kê di tích về di tích Nhà tù Phú Lợi.

Các bài tập thực hành sau đó được giảng viên trình chiếu, nhận xét chi tiết, chỉ ra các lỗi thường gặp trong mô tả hiện trạng, đồng thời giải đáp nhiều vướng mắc pháp lý phát sinh từ thực tế quản lý di tích ở cấp xã/phường.

Đợt tập huấn ngoài việc bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp chuẩn quy chuẩn cho đội ngũ cán bộ văn hóa - xã hội ở xã/phường, còn thiết lập cơ chế phối hợp thông suốt giữa đơn vị chuyên môn và địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.