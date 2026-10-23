Tập huấn nghiệp vụ khuyến công: Thống nhất triển khai chính sách, nâng cao hiệu quả hỗ trợ

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công

Tham dự Hội nghị, về phía Cục Công nghiệp có Phó Cục trưởng Đỗ Thị Minh Trâm; cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Cục. Về phía địa phương có lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác khuyến công của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và đại diện một số xã, phường tham gia triển khai công tác khuyến công tại cơ sở.

Đổi mới tư duy, thống nhất triển khai chính sách khuyến công

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Thị Minh Trâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, phương thức tổ chức thực hiện và sử dụng hiệu quả nguồn lực khuyến công trong bối cảnh hệ thống chính sách tiếp tục được hoàn thiện.

Các văn bản quan trọng cần được nghiên cứu, triển khai thống nhất gồm Nghị định số 235/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; Thông tư số 63/2025/TT-BCT về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP); Thông tư số 139/2026/TT-BTC về lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khuyến công; Thông tư số 66/2026/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Thị Minh Trâm phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Theo Phó Cục trưởng Đỗ Thị Minh Trâm, điểm cốt lõi của chính sách mới không chỉ nằm ở quy trình, thủ tục hay mức hỗ trợ, mà còn ở định hướng sử dụng nguồn lực khuyến công hiệu quả hơn, xác định đúng đối tượng, tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thị trường.

“Mỗi đề án cần hướng tới kết quả cụ thể về năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của cơ sở công nghiệp nông thôn”, Phó Cục trưởng nhấn mạnh.

Đối với TP. Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phía Nam, công tác khuyến công cần góp phần kết nối cơ sở công nghiệp nông thôn với công nghệ, doanh nghiệp đầu chuỗi, kênh phân phối và nhu cầu thị trường; khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm từ các vùng nguyên liệu, đồng thời phát huy thế mạnh riêng của từng địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Đỗ Thị Minh Trâm đề nghị tập trung vào bốn nội dung trọng tâm: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 63/2025/TT-BCT, nhất là quy trình bình chọn và phát huy giá trị sản phẩm RISEP sau công nhận; làm rõ các quy định mới của Thông tư số 66/2026/TT-BCT về lập kế hoạch, đánh giá đề án, phân cấp trách nhiệm, điều chỉnh trong quá trình thực hiện và quản lý thông tin, hồ sơ; trao đổi những nội dung cần lưu ý về sử dụng, tạm ứng, thanh toán và quyết toán kinh phí khuyến công; thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương.

Phó Cục trưởng đề nghị các báo cáo viên trình bày ngắn gọn, đi thẳng vào điểm mới, những quy định dễ có cách hiểu khác nhau và các tình huống cụ thể. Đồng thời, đại biểu cần chủ động trao đổi về xác định đối tượng, địa bàn, nội dung hỗ trợ, hồ sơ đề án, công tác bình chọn sản phẩm, quản lý kinh phí và tổ chức thực hiện. Những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc chưa đủ căn cứ giải đáp tại Hội nghị cần được tổng hợp đầy đủ để tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn theo quy định.

Hướng dẫn nghiệp vụ bình chọn RISEP, quản lý kinh phí khuyến công

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên hướng dẫn triển khai công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo Thông tư số 63/2025/TT-BCT. Nội dung tập trung vào quy trình bình chọn và yêu cầu phát huy giá trị sản phẩm sau công nhận, giúp cán bộ làm công tác khuyến công tại địa phương nắm bắt, triển khai thống nhất các nội dung hướng dẫn.

Báo cáo viên hướng dẫn các đại biểu triển khai quy định về bình chọn sản phẩm RISEP, xây dựng kế hoạch và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Bên cạnh đó, Hội nghị phổ biến các quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia theo Thông tư số 66/2026/TT-BCT. Các nội dung hướng dẫn làm rõ những quy định liên quan đến xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đề án và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Hội nghị cũng hướng dẫn công tác tạm ứng, thanh toán, sử dụng và quyết toán kinh phí khuyến công quốc gia, tập trung vào những nội dung cần lưu ý trong quá trình thực hiện, giúp cán bộ phụ trách công tác khuyến công nắm rõ hơn các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí.

Lãnh đạo Cục Công nghiệp cùng các đại biểu trao đổi, thảo luận về công tác bình chọn sản phẩm RISEP, xây dựng đề án và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Cục Công nghiệp cùng các đại biểu trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai tại địa phương. Các ý kiến tập trung vào công tác bình chọn sản phẩm RISEP, xây dựng và tổ chức thực hiện đề án khuyến công, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định về khuyến công

Phát biểu kết luận Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Thị Minh Trâm ghi nhận các báo cáo viên đã trình bày rõ những điểm mới của Thông tư số 63, Thông tư số 66 và các một số nội dung liên quan đến Thông tư số 139 của Bộ Tài chính.

Phó Cục trưởng Đỗ Thị Minh Trâm đề nghị các Sở Công Thương và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến công tiếp tục nghiên cứu các thông tư để triển khai thực hiện hiệu quả những quy định liên quan. Trong đó, cần chú trọng công tác bình chọn sản phẩm RISEP theo quy định, bảo đảm thực hiện đầy đủ các bước từ cấp xã, cấp tỉnh đến cấp quốc gia.

Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình bình chọn và sử dụng phần mềm, bà Đỗ Thị Minh Trâm đề nghị các địa phương trao đổi với Phòng Khuyến công thuộc Cục Công nghiệp và đơn vị chuyên môn liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý, góp phần bảo đảm quá trình triển khai được thuận lợi, hiệu quả.