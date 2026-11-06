Tập huấn nghiệp vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 6-11, Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cho gần 150 đại biểu là lãnh đạo một số sở, ban, ngành, công chức pháp chế, công chức tham mưu xây dựng văn bản QPPL.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bà Lý Thụy Ý Uyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lý Thụy Ý Uyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, các quy định mới yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát văn bản thuộc phạm vi quản lý; xác định đúng văn bản cần hợp nhất; phân công rõ trách nhiệm; bảo đảm việc hợp nhất, ký xác thực, đăng tải văn bản đúng thẩm quyền, trình tự, thời hạn, kỹ thuật. Việc các công chức pháp chế, công chức được giao tham mưu xây dựng văn bản QPPL nắm vững quy định, nghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL không chỉ là thực hiện trách nhiệm phối hợp xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung, mà còn góp phần bảo đảm chất lượng, tính chính xác, kịp thời của văn bản hợp nhất.

Các đại biểu nghe ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) truyền đạt.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) giới thiệu các nội dung cơ bản của Pháp lệnh số 01, ngày 10-6-2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL năm 2012; Nghị định số 250, ngày 30-6-2026 của Chính phủ quy định chi tiết về kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất, đều có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Đặc biệt, các đại biểu được truyền đạt chi tiết về kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất: Cách bố trí các thành phần thể thức; bố cục; cách thể hiện các nội dung, ký xác thực…

Pháp lệnh số 01 và Nghị định số 250 là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức hợp nhất văn bản QPPL trong cả nước. Văn bản hợp nhất được cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng làm căn cứ chính thức viện dẫn và áp dụng pháp luật. Việc hợp nhất được thực hiện đối với văn bản sửa đổi, bổ sung và cả các trường hợp đính chính, bãi bỏ một phần, hết hiệu lực một phần, tạm ngưng hiệu lực một phần hoặc công bố tiếp tục có hiệu lực một phần. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung phải chuẩn bị, trình đồng thời dự thảo nội dung hợp nhất. Pháp lệnh số 01 cũng quy định thẩm quyền tổ chức thực hiện, ký xác thực văn bản hợp nhất đối với văn bản do HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã ban hành; xác định trách nhiệm phối hợp của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung; thời hạn hoàn thành việc hợp nhất, ký xác thực, đăng tải văn bản hợp nhất…