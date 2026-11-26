Quang cảnh hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có gần 80 đại biểu là hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, trao đổi các chuyên đề gồm: vị trí, vai trò, trách nhiệm của hội thẩm nhân dân; Luật Tư pháp người chưa thành niên và xử lý chuyển hướng; kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng; kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thủ tục tố tụng giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm; kỹ năng điều khiển phiên tòa và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh nhấn mạnh: công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hội thẩm nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng xét xử. Hội nghị lần này tập trung cập nhật những quy định pháp luật mới, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, xét hỏi, tranh tụng và điều khiển phiên tòa; đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Đồng chí Vàng Xuân Hiệp - Phó Chánh án Tòa an Nhân dân tỉnh quán triệt chuyên đề tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị, các vị hội thẩm nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để vận dụng hiệu quả kiến thức vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mỗi hội thẩm cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, cùng thẩm phán thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, bảo đảm các phán quyết của Tòa án đúng quy định pháp luật, khách quan, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.