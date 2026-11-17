Ngày 17-11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hiến máu tình nguyện và công tác hội năm 2026 cho các tình nguyện viên.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, 50 tình nguyện viên thuộc các đội tình nguyện viên chữ thập đỏ và hiến máu tình nguyện tỉnh được trang bị, củng cố kiến thức về lịch sử phong trào Chữ thập đỏ; nghiệp vụ công tác hiến máu tình nguyện; công tác tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ và phòng ngừa, ứng phó thảm họa.

Các học viên trao đổi nội dung tại lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, các tình nguyện viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, từ đó tích cực vận động người dân tham gia hiến máu thường xuyên. Đồng thời, góp phần xây dựng lực lượng tình nguyện viên có trách nhiệm, nhiệt huyết, chủ động tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.