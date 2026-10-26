Tập huấn nghiệp vụ điều tra thu nhập bình quân và triển khai chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thống kê tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu các nội dung trọng tâm gồm: Phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã; kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ thu thập thông tin theo nội dung phiếu điều tra; thực hành thao tác phần mềm điều tra trên thiết bị di động (CAPI) và hệ thống Web-form.

Hội nghị giới thiệu phương án tính tổng giá trị sản phẩm cấp xã; hướng dẫn tổng quan công tác thu thập thông tin biên soạn và phương pháp thống kê tổng hợp.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, thống nhất quy trình thực hiện cho đội ngũ làm công tác thống kê từ tỉnh đến cơ sở. Sau Hội nghị cấp tỉnh các Thống kê cơ sở tiếp tục mở các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND xã, phường để tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương. Đảm bảo cuộc điều tra diễn ra đúng thời gian, tiến độ, thu thập thông tin chính xác, đầy đủ, khách quan, phục vụ hiệu quả công tác đánh giá, phân tích kinh tế - xã hội và xây dựng chính sách phát triển tại các phường, xã trên địa bàn tỉnh.